شاهد.. لحظة وقوع زلزال الكويت

وكالات الأنباء

نشر موقع طقس العرب، مقطع فيديو أظهر اللحظة التى وقع فيها الزلزال الذى هز الكويت صباح اليوم الإثنين، حيث يظهر المقطع بوضوح اهتزاز الديكور المثبت على السقف بشكل واضح.

وكانت مراكز رصد الزلازل العالمية قد سجّلت صباح اليوم الإثنين، وقوع زلزال بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر غرب إيران، وقد شعر بالزلزال سكان الكويت والعراق وشرق السعودية.