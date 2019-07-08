شاهد.. لحظة وقوع زلزال الكويت

نشر موقع طقس العرب، مقطع فيديو أظهر اللحظة التى وقع فيها الزلزال الذى هز الكويت صباح اليوم الإثنين، حيث يظهر المقطع بوضوح اهتزاز الديكور المثبت على السقف بشكل واضح.
وكانت مراكز رصد الزلازل العالمية قد سجّلت صباح اليوم الإثنين، وقوع زلزال بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر غرب إيران، وقد شعر بالزلزال سكان الكويت والعراق وشرق السعودية.
#عاجل— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) July 8, 2019
أول فيديو يُوثق لحظة وقوع #زلزال_الكويت ..
لاحظوا اهتزاز الديكور بشكل واضح .. اللهم احفظ #الكويت واهلها #هزة_أرضية pic.twitter.com/90JBsZL4Wj
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