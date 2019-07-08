شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

تهتم منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بعلاج الحالات الطارئة بالمستشفيات حتى وإن كان غير مسدد للاشتراكات على أن يتم تحصيلها بعد العلاج الكامل .
"اليوم السابع" يستعرض فيديو حول آليات علاج الطوارئ بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة حال عدم سداد الاشتراكات .
1ـ تستقبل مستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل الحالات الطارئة على مدار 24 ساعة
2ـ يتم قبول العلاج فورا بمجرد الدخول إلى المستشفى وإن كان المنتفع غير مسدد للاشتراك .
3ـ يتم تحصيل الاشتراك المتأخر بعد انتهاء العلاج الكامل والتماثل للشفاء .
4ـ يمكن سداد الاشتراكات المتأخرة على دفعة واحدة أو مجموعة أقساط .
5ـ لابد أن يدعم طلب المؤمن عليه بحثا للحالة الاقتصادية والاجتماعية من الجهات التى تحددها الهيئة .
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