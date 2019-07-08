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شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

الإثنين، 08 يوليه 2019 12:18 م
شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد منظومة التأمين الصحى الشامل
كتب ــ وليد عبد السلام

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تهتم منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بعلاج الحالات الطارئة بالمستشفيات حتى وإن كان غير مسدد للاشتراكات على أن يتم تحصيلها بعد العلاج الكامل .

"اليوم السابع" يستعرض فيديو حول آليات علاج الطوارئ بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة حال عدم سداد الاشتراكات .

1ـ تستقبل مستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل الحالات الطارئة على مدار 24 ساعة

2ـ يتم قبول العلاج فورا بمجرد الدخول إلى المستشفى وإن كان المنتفع غير مسدد للاشتراك .

3ـ يتم تحصيل الاشتراك المتأخر بعد انتهاء العلاج الكامل والتماثل للشفاء .

4ـ يمكن سداد الاشتراكات المتأخرة على دفعة واحدة أو مجموعة أقساط .

5ـ لابد أن يدعم طلب المؤمن عليه بحثا للحالة الاقتصادية والاجتماعية من الجهات التى تحددها الهيئة .

 

 


التأمين الصحى

منظومة التأمين الصحى الشامل

الاشتراكات

اليوم السابع بلس

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