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سول تؤكد التزامها بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية

الإثنين، 08 يوليه 2019 10:18 ص
سول تؤكد التزامها بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى إن
أ ش أ

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قال مسئول فى وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الإثنين إن سول تمتثل بإخلاص للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.
وأضاف المسئول الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية "في تعاون وثيق مع المجتمع الدولي، تعمل (سول) بإخلاص على إنفاذ العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على كوريا الشمالية".
وأوضح أن كوريا الجنوبية تمتثل تمامًا للالتزامات المفروضة بموجب أنظمة رقابة الصادرات متعددة الأطراف لمنع نقل مواد محظورة تستخدم في أسلحة الدمار الشامل.
وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من تشكيك رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في التزام كوريا الجنوبية بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية نظرا لعدم التزام سول باتفاق كانت أبرمته مع طوكيو بخصوص قضية العمل القسري إبان الحرب العالمية الثانية.
ولفتت يونهاب إلى أن تصريحات آبي جاءت على الأرجح لتبرير القيود الأخيرة على الصادرات التي فرضتها طوكيو على سول.
يذكر أن التوترات الدبلوماسية تفاقمت بين اليابان وكوريا الجنوبية الأسبوع الماضي بعدما فرضت طوكيو قيودا على صادرات مواد كيميائية رئيسية لسول فيما وصفته يونهاب بالخطوة الانتقامية ردًا على قرار كانت أصدرته المحكمة العليا الكورية الجنوبية تطالب فيه الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري.


كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

العقوبات على كوريا الشمالية

اليابان

شينزو آبى

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