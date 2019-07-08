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سقوط هاربين من 13 سنة سجنا وتنفيذ 250 حكما متنوعا بالبحر الأحمر

الإثنين، 08 يوليه 2019 11:22 ص
سقوط هاربين من 13 سنة سجنا وتنفيذ 250 حكما متنوعا بالبحر الأحمر حملة أمنية - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط المدعو "الضوى. أ"، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية مخدرات بالسجن 3 سنوات، وغرامة مالية 10 آلاف جنيه، والتي سجلت برقم 3002 / 2018. 
 
وتم ضبط، المدعو " مروان. أ" والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 12982 / 2015 جنايات قسم أول الغردقة حصر رقم 24/2019 البحر الأحمر، والمحكوم عليه بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.
 
كما تم ضبط 250 حكما متنوعا، بينها 70 جنح حبس جزئى، و23 حكم جنح حبس مستأنف، و140 حكم جنح غرامات جزئية، و5 أحكام جنح غرامات مستأنفة، و10 أحكام جنح مخالفات.
 
 
 

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