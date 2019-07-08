سقوط عاطل وبحوزته سلاح نارى وكمية من مخدر الحشيش فى الغربية

الغربية محمد طارق

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح نارى خلال حملة أمنية .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا والقوة المرافقة له من ضبط "م. ا. ع. ع" وشهرته عنتر عطية 28 سنة عاطل ومقيم ميت حبيش البحرية بحوزته سلاح نارى " طبنجة" سوداء اللون، وعدد 11 قطعة من مخدر الحشيش منهم قطعة كبيره الحجم، ودراجة بخارية مبلغ بسرقتها، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

تم نقل المتهم لديوان القسم وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق .