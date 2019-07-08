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استجابة لـ"اليوم السابع"..

"رى الشرقية": مرور دورى على الترع للتأكد من تزويدها بالمياه

الإثنين، 08 يوليه 2019 08:00 ص
"رى الشرقية": مرور دورى على الترع للتأكد من تزويدها بالمياه ترعة الصوفية بالشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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أصدرت محافظة الشرقية، بيانا، ردا على ما نشر فى موقع "اليوم السابع" بتاريخ 23 يونيه، عن معانات الأهالى من نقص مياه الرى، مما يهدد بتلف المحاصيل الزراعية، وبوار الأرضى.

وأفاد البيان، ردا على ما نشر تحت عنوان ( أهالي الصوفية بالشرقية يشتكون نقص المياه.. والرى ) بخصوص شكوى أهالى قرية الصوفية مركز أولاد صقر، من نقص مياه الرى، والتهديد ببوار محاصيلهم الزراعية وخاصة محصول الأرز الذى يحتاج إلى مياه باستمرار.

وقالت الإدارة المركزية للموارد المائية والرى، أن ترعة الصوفية تتغذى من بحر مويس البحرى كيلو 15.540 بزمام قدرة 7550 فدانا، وتم إعطاء المياه للترعة ابتداء من الفم حتى كيلو 10.00، ويتم رى باقى المساحة من النهاية كيلو 19.330، حتى كيلو 10.00 من محطات صفط من غروب ومن كل أسبوع.

وأضافت، أنه يتم إعطاء الترع المناسبة فى أدوار العمالة لرى جميع الزمامات عليها، ويتم عمل الصيانة للمجرى فى دور البطالة، ويتم المرور الدورى على جميع الترع، للتأكد من وصول المياه إلى النهايات فى دور العمالة.

كان اليوم السابع، قد نشر علي لسان العشرات من الأهالي  بقرية الصوفية، مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، استيائهم الشديد من نقص مياه الرى، والتهديد ببوار محاصيلهم الزراعية.


الشرقية

مركز أولاد صقر

مياه الري

ترعة الصوفية

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