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روسيا تضع شروطها لاستئناف رحلات شركات الخطوط الجورجية

الإثنين، 08 يوليه 2019 11:32 ص
روسيا تضع شروطها لاستئناف رحلات شركات الخطوط الجورجية رئيس وزراء جورجيا
وكالات

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أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم الاثنين، عن شروطها لإعادة استئناف رحلات شركات الطيران والخطوط الجوية التابعة لدولة جورجيا ، حسبما نشرت وكالة سبوتنيك للانباء .
 
وقال المتحدث باسم وزارة النقل الروسية، ألكسندر فولكوف، خلال حديثة على قناة "روسيا 24"، إن تعليق الرحلات سيستمر حتى قيام شركات الطيران الجورجية بدفع كل الديون المستحقة عليها.
 
وأضاف فولكوف: "كما يتعين على الجانب الجورجي تقديم برنامج مخصص بحالات الطائرات ومستوى الأمان والأمن عليها ليتم إعادة قبولها بالكامل.
 
وستعلق روسيا الرحلات الجوية المباشرة من جورجيا لأجل غير مسمى بدءا من الثامن من الشهر الجاري بسب مخاوف أمنية، حيث شهدت الأخيرة اضطرابات استمرت لأربعة أيام الشهر الماضي، بعد خطاب لبرلماني روسي أمام البرلمان الجورجي في تبليسي.
 
وستخصص روسيا مبالغ مالية لإعادة السياح الذين قد يبقون في جورجيا لما بعد السابع من تموز/يوليو، بحسب وزير النقل يفغيني ديتريخ.
 
وكانت السلطات الروسية قد وجهت وكالات السفر بعدم بيع عروض رحلات للروس بدءا من 8 تموز/يوليو، مع تعويض من دفعوا مقابل تلك الرحلات بالفعل.

جورجيا

لخطوط الجورجية

وزارة النقل الروسية

ألكسندر فولكوف

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