روسيا تدعم خطة الحكومة الفنزويلية للحوار مع المعارضة بوساطة النرويج

كتبت فاطمة شوقى

تدعم روسيا خطة الحكومة ومعارضة فنزويلا لعقد جولة جديدة من المحادثات فى بربادوس، وقال رئيس إدارة أمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية الروسية ألكسندر شيتينين: "نحن ندعم الحوار بين الأحزاب الفنزويلية، لأننا متأكدون من أنه يجب حل مشاكل فنزويلا من قبل الفنزويليين دون أى تدخل خارجى".

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" على نسختها الإسبانية فقال شيتينين إن جولة جديدة من الحوار، عقدت بوساطة النرويج، تمثل خطوة مهمة نحو قرار مقبول للجميع.

وأبلغت وزارة الخارجية النرويجية، أن ممثلى الحكومة والمعارضة الفنزويلية سيجتمعون هذا الأسبوع فى بربادوس "للاستمرار فى البحث عن حل دستورى متفق عليه للبلاد عبر اجراء حوار".

وقال زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذى اعترفت به أكثر من 50 دولة باعتباره الزعيم الشرعى لفنزويلا، أن أى محادثات يجب أن تؤدى إلى حل دائم للأزمة ولا يجوز أن يستغلها الحزب الاشتراكى لكسب الوقت.

وقال جوايدو: "يقر الشعب الفنزويلى وحلفاؤنا وديمقراطيات العالم بالحاجة إلى عملية انتخابية حرة تتسم بالشفافية وتسمح لنا بتجاوز الأزمة وبناء مستقبل مشرق".

وتواجه فنزويلا منذ ستة أشهر أزمة سياسية تزداد سوءًا بعد أداء الرئيس نيكولاس مادورو اليمين الدستورية لفترة ولايته الثانية (2019-2025).