رئيس وزراء روسيا يوافق على انضمام موسكو لمؤسسى صندوق دعم الثقافة الإسلامية

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وافق رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الاثنين، على دخول بلاده في قوام مؤسسي صندوق دعم الثقافة الإسلامية والعلوم والتعليم.

ونص القرار المُوقَّع من جانب مدفيديف، والمنشور على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية: "الموافقة على اقتراح وزارة التعليم والعلوم الروسية، بشأن دخول روسيا إلى عِدَاد مؤسسي صندوق دعم الثقافة الإسلامية والعلوم والتعليم"، حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وتأسس صندوق دعم الثقافة الإسلامية والعلوم والتعليم كمؤسسة غير ربحية، في أواخر عام 2006، بمبادرة من قادة أكبر ثلاث منظمات إسلامية في روسيا (مجلس المفتيين في روسيا، الإدارة الروحية المركزية لمسلمي روسيا، والمركز التنسيقي لمسلمي شمال القوقاز).