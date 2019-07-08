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رئيس نيجيريا يؤكد التزام بلاده بالعمل على تحقيق التكامل التجارى الافريقى

الإثنين، 08 يوليه 2019 05:24 م
رئيس نيجيريا يؤكد التزام بلاده بالعمل على تحقيق التكامل التجارى الافريقى رئيس نيجيريا محمد بخاري
أ ش أ

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أكد رئيس نيجيريا محمد بخاري التزام بلاده بالعمل مع الدول الأفريقية لتحقيق التكامل التجاري بالقارة ، مشيرا إلى أن التزام بلاده تجاه قضية التكامل التجاري بالقارة ليس محل شك .

 

وأضاف الرئيس النيجيري في تصريحات اليوم الإثنين ، أن بلاده ستبني على ما تحقق خلال القمة الاستثنائية بنيامي عاصمة النيجر من خلال مواصلة الجهود لإقرارها اتفاقية التجارة الحرة القارية ، مشددا على ان تلك يجب ان ترتكز على مبدأ " التجارة العادلة ".

 

وأشار الى ان نيجيريا سوف تواصل دورها المحورى بالقارة الافريقية لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية ،مشددا على أهمية مواصلة العمل البناء مع الدول الافريقية لبناء افريقيا التى ننشدها .

 

ووجه الرئيس النيجيرى التهنئة لغانا على اختيارها لاستضافة سكارتارية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية خلال قمة نيامي الاستثنائية .

 

كان الرئيس النيجيري قد وقع خلال القمة الاستثنائية الافريقية بنيمامي أمس على وثيقة انضمام بلاده الى اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الدول التي وقعتها الى 54 دولة.

 

وأقرت برلمانات 27 دولة افريقية اتفاقية التجارة الحرة القارية التي اطلقها رسميا أمس زعماء الدول الافريقية خلال قمة نيامي .

 


نيجيريا

رئيس نيجيريا

محمد بخارى

افريقيا

قمة نيامى

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