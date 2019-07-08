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رئيس مركز بصيرة يدعو المصريين للاحتفاء بتنظيم أمم أفريقيا: يجب أن نفخر به

الإثنين، 08 يوليه 2019 11:01 ص
رئيس مركز بصيرة يدعو المصريين للاحتفاء بتنظيم أمم أفريقيا: يجب أن نفخر به ماجد عثمان
كتبت هبة السيد

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قال الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، تعليقا على خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر " لا شك أن الحزن يتملك المصريين من للخروج المبكر للمنتخب المصري، من بطولة كأس الأمم الأفريقية ولكن هناك أمر هام يجب أن نحتفي به بغض النظر عن أداء منتخبنا الوطني.

وقال عثمان وهو يشغل أيضا مناصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات we، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، "ما أقصده هو التنظيم المشرف للبطولة وهو أمر لنا أن نفخر به ونستثمره لتنظيم المزيد من الأحداث الرياضية" .

وودع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 وحتى 19 يوليو 2019، بعد خسارته أمام منتخب جنوب أفريقيا 1/0 وخروجه من دور 16 للبطولة.

بوست ماجد عثمان
بوست ماجد عثمان

 


كأس الأمم الأفريقية

المنتخب الوطني

ماجد عثمان

مركز بصيرة

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