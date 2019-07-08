رئيس مدينة المحلة: رفع 260 طن تراكمات قمامة خلال يومين على شريط السكة الحديد

الغربية – عادل ضرة

أكد المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أنه تم رفع 260طن قمامة متراكمة على جانب واحد بطول شريط السكة الحديد بداية من منطقة منشية البكري وحتى ميدان الشون، خلال يومين.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه تم تشكيل حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة بتوجيهات اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، بعد شكاوى المواطنين من انبعاث روائح كريهة من القمامة المتراكمة على شريط السكة الحديد واشتعال النيران فيها.

وأشار رئيس المدينة أن الحملة يشارك معدات حي اول وثان المحلة بقيادة اللواء خالد فوزي رئيس حي ثان المحلة، والمحاسب سعد نصر المشرف العام على النظافة بأول وثان المحلة، مؤكدا أن اعضاء الحملة يتعرضون لمخاطر بسبب حركة القطارات المستمرة.

وأوضح ان كميات القمامة المرفوعة تم رفعها من جانب الأيسر لقضبان السكة الحديد، على ان يتم البدء فى رفع القمامة بالجانب الايمن لقضاء على مشكله تراكمها خلال الايام القليلة القادمة.