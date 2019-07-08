رئيس محكمة النقض يستقبل مفتى الجمهورية بمكتبه بدار القضاء العالى

استقبل المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم، الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية لتقديم التهنئة بمناسبة اختياره رئيسا للمحكمة من قبل الرئيس السيسي وتوليه المنصب بعد أن حلف اليمين.

ومنذ حلف اليمين يتلقى المستشار عصر التهانى من القضاة، كما قدم وزير العدل التهنئة له أمس أيضا. والمستشار عبد الله أمين محمود عصر هو من مواليد 7/8/1950 حاصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس عام 1973 بتقدير جيد جداً - وعين معاوناً للنيابة فى ديسمبر من ذات العام وتدرج فى وظائفها حتى عين قاضياً بالمحاكم الابتدائية فى 1/10/1981 ثم رئيساً للنيابة العامة حتى ندب للعمل بالتفتيش القضائى ثم محامياً عاماً بالنيابة العامة 1990.

وندب للعمل رئيساً للمكتب الفنى لمحكمة النقض منذ عام 2010 حتى تاريخه، بالإضافة لرئاسته إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة، وتم ندبه عضواً بمجلس كلية الحقوق - جامعة القاهرة لمدة عامين بجانب عمله، وإعارته نائباً لرئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية لمدة ست سنوات.