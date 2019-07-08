سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 07:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

رئيس رواندا: إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية إنجاز مهم للقارة والاتحاد الأفريقى

الإثنين، 08 يوليه 2019 07:01 م
رئيس رواندا: إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية إنجاز مهم للقارة والاتحاد الأفريقى رئيس رواندا بول كاجامي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس رواندا بول كاجامي أن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية رسميًا خلال القمة الاستثنائية الأفريقية الـ 12 التي استضافتها نيامي عاصمة النيجر أمس يشكل إنجازًا مهمًا للقارة والاتحاد الأفريقي.

 

وأضاف رئيس رواندا -في تصريح اليوم الاثنين- أنه يتفق بشكل كامل مع ما جاء بتقرير رئيس النيجر محمدو ايسوفو بشأن كيفية دفع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية إلى الأمام، داعيًا إلى توفير المزيد من التسهيلات وتبسيط أنظمة التجارة المطبقة على المتعاملين بالتجارة عبر الحدود.

 

وأشار إلى أن "مهمتنا الحالية تتمثل في إنهاء المفاوضات وإقرار الأدوات التشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة القارية في توقيتات محددة"، موجهًا التهنئة إلى جمهورية غانا على اختيارها مقرًا لسكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال قمة نيامي الاستثنائية.

 

كان زعماء الدول الأفريقية قد أطلقوا رسميًا بنيامي منطقة التجارة الحرة الأفريقية التي تعد الأكبر على مستوى العالم منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1995 حيث تضم 54 دولة بناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 4ر3 تريليون دولار.

 

وتسهم منطقة التجارة الحرة القارية في زيادة حجم التجارة البينية الأفريقية من 17 في المائة إلى 60 في المائة بحلول عام 2022، وتقليص السلع المستوردة بشكل رئيسي وبناء القدرات التصنيعية والإنتاجية وتعزيز مشروعات البنية التحتية بالقارة الأفريقية.

 


رواندا

رئيس رواندا

بول كاجامى

افريقيا

النيجر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مجلس الدولة: عيوب السلع تلزم حماية المستهلك بإلزام استرجاعها أو استبدالها

مجلس الدولة: عيوب السلع تلزم حماية المستهلك بإلزام استرجاعها أو استبدالها

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة