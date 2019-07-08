رئيس جامعة بنى سويف يتفقد اختبارات القدرات والكشف الطبى بكلية التربية الرياضية

بنى سويف : هانى فتحى

واصل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف جولاته التفقدية اليومية لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، حيث زار كلية التربية الرياضية وتابع استعدادات الكلية لإجراء اختبارات الكشف الطبي والاختبارات الشخصية واختبارات القدرات البدنية والمهارية والمعلومات العامة.

وأكد أن الاختبارات تتم بشفافية وموضوعية تامة، وأن انضباط إجراءات التقييم يعني أنه لا يمكن أن يكون هناك أي استثناءات لأحد، كما أكد أن الامتحانات تسير بشكل طبيعي ويسودها الهدوء.

ووجه رئيس الجامعة أثناء الزيارة على تجميل الأماكن حول الكلية والاهتمام بالمناطق الخضراء وزراعتها وشدد على عمل صيانة دائمة لملاعب التنس الأرضى والكرة الطائرة والهوكى .