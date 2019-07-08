رئيس النيجر: منطقة تبادل التجارة الأفريقية نقطة انطلاق لجذب الاستثمارات

كتب محمد عبد العظيم

قال محمد ايسوفو رئيس جمهورية النيجر، أن منطقة تبادل التجارة الحرة الأفريقية، تمثل نقطة انطلاق لجذب الاستثمارات، وتشجيع التجارة والتبادل الحر بين الدول الأفريقية للسلع والمنتجات.

ووجه رئيس النيجر الشكر لجميع الرؤساء الذين حرصوا على المشاركة فى هذه القمة، والذين يعملون على إصلاح العلاقات بين الدول الأفريقية لعبور المخاطر ومواجهة التحديات التى تواجه الدول الأفريقية، معربا عن أمله فى المزيد من التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية مثل البنك الأفريقى.

وأضاف ايسوفو خلال كلمته فى القمة الأفريقية التنسيقية المصغرة والمقامة فى النيجر، والتى يترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن منطقة التبادل التجارى الحر سوف يكون لها مردود إيجابى سوف تشعر بها الدول المشاركة فى القمة، لافتا إلى أن نجاح هذه القمة تم بدعم، ومساندة العديد من الأعضاء من أجل الوصول بالقارة الأفريقية إلى التكامل والتدعيم، وفق أجندة أفريقيا 2063، وتحريك المشاكل الأفريقية.

وتابع رئيس النيجر: "من المهم أن نبلى تطلعات الشباب الأفريقى، وكذلك علينا خلق فرص عمل أمامهم من أجل القضاء على البطالة، والشباب الأفريقى يستحقون كل الدعم والمساندة.. ونريد أن تصبح أفريقيا فى مقدمة دول العالم من خلال التعاون بين دولها وفق ركائز والتعاون والتكامل.. وسوف نحل كل المشاكل التى تواجه نجاح مشروع التبادل التجارى الذى يحقق التكامل والإيجابية بين دول القارة الأفريقية.