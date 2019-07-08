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رئيس أوكرانيا يبدى استعداده للقاء بوتين فى مينسك

الإثنين، 08 يوليه 2019 12:51 م
رئيس أوكرانيا يبدى استعداده للقاء بوتين فى مينسك الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
(رويترز)

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قال فولوديمير زيلينسكى رئيس أوكرانيا، في فيديو نشره على موقع للتواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، إنه مستعد للقاء نظيره الروسى فلاديمير بوتين فى مينسك من أجل عقد محادثات تشمل أيضا ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا.

وقال زيلينسكي "والآن أود أن أتوجه بالحديث للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هل تحتاج إلى التحدث؟ إنه أمر ضروري. دعنا نناقش إلى من تنتمي (شبه جزيرة) القرم".

وتدهورت العلاقات بين أوكرانيا وروسيا بشدة بعد ضم موسكو للقرم في 2014 ودعمها لمسلحين انفصاليين في شرق أوكرانيا في صراع تسبب في مقتل نحو 13 ألفا.

 


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رئيس أوكرانيا

مينسك

المانيا

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