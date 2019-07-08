رئيس أوكرانيا يبدى استعداده للقاء بوتين فى مينسك

(رويترز)

قال فولوديمير زيلينسكى رئيس أوكرانيا، في فيديو نشره على موقع للتواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، إنه مستعد للقاء نظيره الروسى فلاديمير بوتين فى مينسك من أجل عقد محادثات تشمل أيضا ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا.