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"دور الإعلام فى تطوير العقل المصرى".. حوار مفتوح مع طلاب جامعة القاهرة

الإثنين، 08 يوليه 2019 04:24 م
"دور الإعلام فى تطوير العقل المصرى".. حوار مفتوح مع طلاب جامعة القاهرة حوار مفتوح مع طلاب جامعة القاهرة
وائل ربيعى

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شهدت، قاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية للطلبة، اليوم الإثنين، لقاءًا مفتوحًا مع الطلاب، ضمن فعاليات معسكر قادة المستقبل لطلابها الذى تنظمه الجامعة فى نسخته الثالثة، تحت عنوان " تطوير العقل المصري.. فتح مسارات المشاركة والبناء وريادة الأعمال"

 

جاء الحوار الذى أداره الدكتور عبد الله التطاوى المستشار الثقافى لرئيس جامعة القاهرة، حول "دور المؤسسات الإعلامية فى مشروع تطوير العقل المصرى".

 

و تواصل جامعة القاهرة، فعاليات معسكر قادة المستقبل لطلابها، الذى تنظمه بعنوان "تطوير العقل المصري" برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وذلك فى إطار مشروع فكرى يستهدف تطوير العقل المصرى وبناء مجتمع جديد قائم على التفكير العلمى، حيث من المقرر أن تستضيف غدا الثلاثاء حوارات مفتوحة حول دور المؤسسات الإعلامية فى مشروع تطوير العقل المصرى.

 

يذكر أن معسكر إعداد قادة المستقبل لطلاب جامعة القاهرة، يتضمن سلسلة لقاءات بحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلامية. ويشمل 6 أفواج يستوعب كل فوج منها 100 طالب وطالبة بغرض تخريج 600 قائد لديهم القدرة والعمل على تغيير طرق تفكير زملائهم من الطلاب من الفكر الأسطورى والخرافى والاتكالى إلى الفكر العلمى والواقعى الذى يأخذ بالأسباب.


الاعلام

تطوير العقل المصرى

قادة المستقبل

جامعة القاهرة

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