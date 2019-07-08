دراسة حديثة تحذر: تعرض الأطفال لتلوث الهواء يعرضهم للوفاة المبكرة

كتبت أمل علام

نشرت صحيفة The Sun البريطانية، دراسة حديثة تفيد بأن تلوث الهواء قد يؤدي إلى تقصير حياة الطفل لمدة تصل إلى سبعة أشهر.



الهواء الملوث يعرض الاطفال للوفيات

أشارت دراسة حديثة، إلى أن تلوث الهواء يمكن أن يقصر حياة الطفل لمدة تصل إلى سبعة أشهر، نظر الخبراء في تأثير ثاني أكسيد النيتروجين، والجسيمات على معدلات الوفيات، وفقدان العمر المتوقع في برمنجهام.

ووجدوا أن طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات ولدت في عام 2011 قد تتوفى ما بين شهرين إلى سبعة أشهر في وقت مبكر، إذا تعرضت لمستويات التلوث المتوقعة طوال حياتها.

ووجدت الدراسة، وهي الأولى من نوعها، أن المجتمع يعتقد أنه من المقبول إنفاق 190 مليون جنيه إسترليني إلى 470 مليون جنيه إسترليني سنويًا على سياسات الحد من تلوث الهواء ،لكن لم يتضمن البحث حالات مثل الربو.

وقالت التقرير أنه من المريع أن الأطفال الذين يعيشون في بريطانيا يتنفسون الهواء الذي قد يقصر حياتهم، وبصفتك أحد الوالدين، فأنت تريد أن تفعل كل ما تستطيع من أجل أطفالك، ولكن عندما يتعلق الأمر بتلوث الهواء، يمكنك أن تشعر بالعجز، وهذا هو السبب وراء ضرورة تكثيف دور أولئك الموجودين في السلطة.

ودعا التقرير قادة الحكومات، إلى إنشاء مناطق شاملة للهواء النقي.

وأوضح، إن هذا القاتل غير المرئي يسبب الوفاة للأطفال، ويسبب تدهور صحة آلاف البالغين.