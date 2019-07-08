سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 02:39 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

دانى ألفيس: لاعبو البرازيل يستحقون التتويج بـ"كوبا أمريكا 2019"

الإثنين، 08 يوليه 2019 02:03 ص
دانى ألفيس: لاعبو البرازيل يستحقون التتويج بـ"كوبا أمريكا 2019" آلفيس
كتب رامى ناجي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أبدى دانى ألفيس قائد منتخب البرازيل، سعادته بعد تتويج منتخب بلاده بلقب كوبا أمريكا 2019، مشيراً إلى أن لاعبى السليساو عانوا كثيراً وأنهم يستحقون بهذا التتويج.

توج المنتخب البرازيلى بلقب كوبا أمريكا للمرة التاسعة فى تاريخه والأولى منذ 12 عاما، بعدما حقق فوزا غاليا على نظيره بيرو، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المواجهة المثيرة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب "ماراكانا" الشهير فى مدينة ريو دى جانيرو، فى نهائى بطولة كوبا أمريكا 2019 التى أقيمت فى بلاد السليساو.

وقال ألفيس فى تصريحات تليفزيونية : "كنا ندرك صعوبة المهمة وإن الأمور لن تكون سهلة، لكن كنا نعرف أيضًا إننا كنا على قمة الاستعداد للوصول لنهائي الماراكانا"متابعاً : "وأيضا أود أن أشكر الجمهور، شيء رائع أن نبني شيء كلنا معا كشعب ونأتي هنا لنستمتع بهذا اللقب وأن نتمكن من منح هذه السعادة لكل الجمهور".

وتالبع ألفيس: "دائمًا التواجد فى الماراكانا شىء خاص هو بيتنا بكل تأكيد الجميع يلعب ويقدم أفضل ما لديه وكان علينا أن نذهب خطوة بخطوة حتى الوصول إلى هنا".

وأضاف: "وكنا نعرف جيدًا مقدرتنا وكنا نؤمن بحظوظنا، لقد عانينا الكثير وبكل تأكيد الآن الجميع كان يعرف أنهكان علينا ان نخطو خطوة للأمام وفعلنا ذلك، أهنئ الجهاز الفني، اعتقد إنهم استحقوا هذا الفوز الكبير وأيضًا اللاعبين الذين قاتلو وكافحوا حتى النهاية".

يذكر أن ألفيس توج بجائزة أفضل لاعب فى كوبا أمريكا.

 


البرازيل ضد بيرو

مباراة البرازيل و بيرو

كوبا امريكا

نهائي كوبا امريكا

مباراة نهائي كوبا امريكا

مباراة البرازيل ضد بيرو

الفيس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس بلدية إسطنبول الجديد يحارب فساد أردوغان ويلغى مناقصتين للعدالة والتنمية

رئيس بلدية إسطنبول الجديد يحارب فساد أردوغان ويلغى مناقصتين للعدالة والتنمية

هل يحق لأعضاء مجلس اتحاد الكرة المستقيل الترشح للمجلس القادم؟

هل يحق لأعضاء مجلس اتحاد الكرة المستقيل الترشح للمجلس القادم؟

مرتضى منصور: الظلم والخمورجى والسمسرة ضيعوا منتخب مصر فى الكان

مرتضى منصور: الظلم والخمورجى والسمسرة ضيعوا منتخب مصر فى الكان

حصاد رياض محرز فى 50 مباراة مع الجزائر.. فيديو

حصاد رياض محرز فى 50 مباراة مع الجزائر.. فيديو

داني الفيس أفضل لاعب في بطولة كوبا أمريكا

داني الفيس أفضل لاعب في بطولة كوبا أمريكا

محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية بعد وداع أمم أفريقيا

محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية بعد وداع أمم أفريقيا

مفاجأة.. أجيرى خطط لمواجهة جنوب أفريقيا فى "ديسكو" بصحبة وكيله وإيتو

مفاجأة.. أجيرى خطط لمواجهة جنوب أفريقيا فى "ديسكو" بصحبة وكيله وإيتو

تعرف على شروط الحصول على تصريح خطابة بمساجد الأوقاف بالمكافأة

تعرف على شروط الحصول على تصريح خطابة بمساجد الأوقاف بالمكافأة

فيلم Spider-Man: Far From Home يحصد تقييمات عالية

فيلم Spider-Man: Far From Home يحصد تقييمات عالية

منظومة التأمين الصحى الجديد: سداد الاشتراكات إلزامى للحصول على الخدمة

منظومة التأمين الصحى الجديد: سداد الاشتراكات إلزامى للحصول على الخدمة

اشتباكات عنيفة بين جماهير الكونغو و نجم الفريق"بولاسي" بعد مباراة مدغشقر.. صور

اشتباكات عنيفة بين جماهير الكونغو و نجم الفريق"بولاسي" بعد مباراة مدغشقر.. صور

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة