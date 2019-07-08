دانى ألفيس: لاعبو البرازيل يستحقون التتويج بـ"كوبا أمريكا 2019"

كتب رامى ناجي

أبدى دانى ألفيس قائد منتخب البرازيل، سعادته بعد تتويج منتخب بلاده بلقب كوبا أمريكا 2019، مشيراً إلى أن لاعبى السليساو عانوا كثيراً وأنهم يستحقون بهذا التتويج.

توج المنتخب البرازيلى بلقب كوبا أمريكا للمرة التاسعة فى تاريخه والأولى منذ 12 عاما، بعدما حقق فوزا غاليا على نظيره بيرو، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المواجهة المثيرة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب "ماراكانا" الشهير فى مدينة ريو دى جانيرو، فى نهائى بطولة كوبا أمريكا 2019 التى أقيمت فى بلاد السليساو.

وقال ألفيس فى تصريحات تليفزيونية : "كنا ندرك صعوبة المهمة وإن الأمور لن تكون سهلة، لكن كنا نعرف أيضًا إننا كنا على قمة الاستعداد للوصول لنهائي الماراكانا"متابعاً : "وأيضا أود أن أشكر الجمهور، شيء رائع أن نبني شيء كلنا معا كشعب ونأتي هنا لنستمتع بهذا اللقب وأن نتمكن من منح هذه السعادة لكل الجمهور".

وتالبع ألفيس: "دائمًا التواجد فى الماراكانا شىء خاص هو بيتنا بكل تأكيد الجميع يلعب ويقدم أفضل ما لديه وكان علينا أن نذهب خطوة بخطوة حتى الوصول إلى هنا".

وأضاف: "وكنا نعرف جيدًا مقدرتنا وكنا نؤمن بحظوظنا، لقد عانينا الكثير وبكل تأكيد الآن الجميع كان يعرف أنهكان علينا ان نخطو خطوة للأمام وفعلنا ذلك، أهنئ الجهاز الفني، اعتقد إنهم استحقوا هذا الفوز الكبير وأيضًا اللاعبين الذين قاتلو وكافحوا حتى النهاية".

يذكر أن ألفيس توج بجائزة أفضل لاعب فى كوبا أمريكا.