حملات بأسيوط لكتابة تعريفة المواصلات الجديدة على التكاتك والسرفيس.. صور

أسيوط- ضحا صالح

شدد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط على تكثيف الحملات المرورية بمواقف نقل الركاب بين القرى وبعضها وعواصم المراكز ومدينة أسيوط والتزام الجميع بالتعريفة الجديدة المقررة بعد قرار الحكومة بترشيد دعم المواد البترولية ضمن حزمة الإجراءات المتخذة في خطة الاصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة خلال الفترة الأخيرة مشيراً إلى ضرورة متابعة التسعيرة المتفق عليها لمركبات الـ "توك توك" بكافة مراكز وقرى المحافظة ومنع استغلال المواطنين من أصحاب النفوس الضعيفة من بعض السائقين وأصحاب المركبات، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وكلف محافظ أسيوط ؛ رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع إدارة المرور ومباحث التموين ومديرية التموين بالمرور والمتابعة الدورية لكافة أنواع المركبات سواء النقل الداخلي "سيارات السرفيس" أو النقل خارج مدينة أسيوط "الميكروباص" و"الأتوبيسات" بمواقف سيارات (الأزهر، النزلة، المعلمين) فضلاً عن مواقف السيارات بكافة مراكز وقرى المحافظة للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة المقررة.

وقام رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ديروط والقوصية ومنفلوط وأسيوط وعدد من رؤساء القرى بشن حملات على التوك توك للاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب والتعريفة الجديدة المقررة مع وضع ملصقات "ستيكرات" أو الكتابة على زجاج المركبة بالسعر الجديد بالتنسيق بين المرور والتموين ورئاسة المركز لتوضيح التعريفة الخاصة بكل خط وإرشاد المواطنين.

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ضمن حملة توعية "خليك ايجابي" من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) أو من خلال الرقم الأرضي (2325369 / 088) على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

وعلى جانب آخر، شدد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط على رؤساء المراكز والأحياء تكثيف الحملات الرقابية بمواقف نقل الركاب وعلى الطرق السريعة والداخلية فضلاً عن محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة بالتنسيق مع إدارة المرور ومباحث التموين ومديرية التموين مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمخالفين لتكون رادعاً لكل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والركاب بزيادة الأجرة والحصول على أكثر من المقرر.

وكانت رئاسة مركز ومدينة ساحل سليم قد شنت عدة حملات على مواقف السيارات ومستودعات البوتاجاز والمخابز ومحطات الوقود بدائرة المركز للتأكد من انتظام سير العمل والالتزام بتعريفة الركوب الجديدة والأسعار المقررة للمواد البترولية والعمل بكامل طاقتها بناءاً على تكليفات محافظ أسيوط الذي شدد على النزول إلى أرض الواقع والمتابعة الدورية واليومية والاطمئنان على انتظام العمل بالأسعار المقررة مع التأكيد على وضع ملصقات وبوسترات ولافتات بأحجام مختلفة لتعريف المواطنين لمنع استغلالهم من بعض أصحاب النفوس الضعيفة.

وأكد أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم على استمرار ومواصلة الحملات الدورية على الأسواق ومحطات الوقود والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع، لافتًا إلى أنه تم المرور ومتابعة تفريغ سيارات الكسح التابعة للأهالي ومجلس المدينة وشركة المياه في الأماكن المخصصة لهم على الصحراوي والمرور عليهم على مدار 24ساعة والاطمئنان على الالتزام بالتعليمات المقررة لافتاً إلى المرور على محطات المياه للاطمئنان على سير العمل بطريقة سليمة وجيده فضلاً عن المرور على العبارات النهرية للاطمئنان على سير العمل واستقرار الامور بعد تطبيث التعريفة الجديدة.

وفى سياق منفصل، أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط علي أهمية المرور الإشرافي علي المنشآت الصحية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لمتابعة العمل وضبط الأداء وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى بكامل المنظومة لضمان تقديم الخدمة بالشكل المطلوب وتوفير كافة أنواع العقاقير اللازمة للعلاج معلناً دعمه الكامل وتقديم ما يلزم للنهوض بالقطاع الطبي والوقوف علي المشكلات التي قد تواجه الأطباء والتمريض والعمل علي حلها مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تسعي بالتنسيق مع مديرية الصحة إلي توفير خدمة علاجية وطبية علي أعلي مستوي بجميع المستشفيات العامة والمركزية في ظل اهتمام القيادة السياسية بتوفير خدمة صحية متميزة للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة أنه تم المرور علي 5 مستشفيات مدرجة بالبرنامج القومي لمكافحة العدوي وتم المرور أيضا علي 10 وحدات تابعة للإدارات الصحية للوقوف علي إجراءات مكافحة العدوي كما تم متابعة مستشفيات مدينة أسيوط لوضع خطة للإرتقاء بالخدمات الطبية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم عقد دورة تدريبية لقسمي الرعاية الأساسية والجراحة للتدريب علي إجراءات مكافحة العدوي والمشاركة في ورشة عمل بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة لمناقشة أهم المعوقات في تنفيذ أنشطة حقيبة صحة الأسرة وبرنامج الرعاية المتكاملة لصحة الطفل في الوحدات الصحية ووضع حلول لتذليل هذه المعوقات وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة وهيئة إنقاذ الطفولة بأسيوط.



حملات بساحل سليم



حملات بساحل سليم



حملات بساحل سليم



حملات بساحل سليم



حملات لمتابعة تعريفة التوك توك



حملات لمتابعة تعريفة التوك توك



حملات لمتابعة تعريفة التوك توك



حملات لمتابعة تعريفة التوك توك



حملات لمتابعة تعريفة التوك توك