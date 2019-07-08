حزب تسيبراس يعترف بخسارته فى الانتخابات البرلمانية اليونانية

كتب محمد تهامى زكى

أقر حزب سيريزا اليونانى، الذى يتزعمه رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، بخسارته أمام منافسه حزب "الديمقراطية الجديدة" فى الانتخابات البرلمانية المبكرة.

ووفقا لـRT، قال سيريزا، فى أول بيان أصدره عقب ظهور النتائج الأولية لاستطلاعات الرأى: "تظهر استطلاعات الخروج تفوقا واضحا للديمقراطية الجديدة، نحترم قرار الشعب الذى هو جوهر الديمقراطية".

وأشار البيان إلى أن نسبة الأصوات التى حصدها "سيريزا" فى ظروف منافسة شديدة تدل على أن الحزب هو الممثل الرئيس والحقيقى للقوى التقدمية اليسارية والديمقراطية فى اليونان.

وأعلن الحزب انتقاله إلى معسكر المعارضة، واعدا بحماية الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية التى أحرزها خلال السنوات الـ4.5 الماضية وحقوق الشعب اليونانى.

من جانبه، قال كيرياكوس ميتسوتاكيس، زعيم حزب "الديمقراطية الجديدة" الذى يتوقع أن يفوز فى الانتخابات، إنه سيعكف من أجل تسريع النمو الاقتصادى للبلاد وزيادة الاستثمارات وخفض الضرائب، متعهدا باستعادة ثقة الشعب بالدولة اليونانية ومؤسساتها وتمثيل مصالح جميع المواطنين.