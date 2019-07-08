حبس عاطلين 15 يوما لسرقتهما حقائب المواطنين تحت تهديد السلاح فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر أحمد مبارك وكيل النيابة العامة ببندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس عاطلين وذلك لقيامهم بسرقة حقائب المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، وذلك حال استقلالهم دراجة نارية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، من ضبط "الحسينى.ج.ا" 25 عاما مسجل خطر سرقات، "كريم.ح.س" مسجل خطر سرقات عامة، وذلك لقيامهما بسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، وذلك حال استقلالهم دراجة نارية.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 8 مواطنين بالإكراه، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.