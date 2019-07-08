حبس عاطلين لانتحالهما صفة شرطيين وسرقة المواطنين فى العياط

كتب ــ أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطلين، لاتهامهما بانتحال صفة رجلى شرطة، وسرقة المواطنين بالطالبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

كان قد تم ضبط المتهمين، أثناء متابعة قوة أمنية، من قسم شرطة العياط، لمتابعة الحالة الأمنية، فتمكنوا من ضبط شخصين أحدهما مسجل خطر، سبق اتهامه فى 17 قضية، وعاطل، يستقلان سيارة ملاكى، مطموسة الأرقام، وضبط بحوزتهما (طبنجة صوت، جهاز لاسلكى "بلاستيك"، كارنيه شرطة "مزور"، حقيبة بها كمية من قصاصات الأوراق - 2 هاتف محمول – مبلغ مالى)، وبتفتيش السيارة عُثر على لوحاتها الأصلية.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب وقائع السرقة بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة باستخدام المضبوطات، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وأضافا بأن السيارة مستأجرة بمعرفة الثانى.

وأثناء السير فى إجراءات البحث وجمع المعلومات، حضر للقسم أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، قرر بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه شخصان وادعيا أنهما من رجال الشرطة، واصطحباه داخل سيارة ملاكى بزعم فحصه وما بحوزته من متعلقات، ثم قاما بوضع متعلقاته داخل مظروف وصرفه، وعقب ذلك اكتشف سرقة مبلغ مالى، وبعرض المتهمين عليه تعرف عليهما واتهمهما بارتكاب الواقعة.