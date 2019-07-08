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حبس المتهمين بقتل محامى شبرا الخيمة وإصابة زميله 4 أيام على ذمة التحقيقات

الإثنين، 08 يوليه 2019 12:38 ص
حبس المتهمين بقتل محامى شبرا الخيمة وإصابة زميله 4 أيام على ذمة التحقيقات حبس - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه

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قرر إسلام هاشم وكيل نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بإشراف أحمد البلتاجى رئيس النيابة حبس شقيقان 4 أيام على ذمة لقيامهما بقتل محامٍ وإصابة أخر، إثر قيامهما بمحاولة ضبطهما لقيامهما بسرقة مكتب الثانى فقام المتهمان بإطلاق نيران عليهما مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا أول أمس من العميد  إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بوفاة وإصابة محام] بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية  والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.
 
وبالفحص والتحرى تبين أن  المجنى عليه يدعي "محمد . ز"35 عاما محام  تعرض زميله همام . أ  لسرقة مكتبه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وعندما قام بتفريغ الكاميرا شاهد سيارة وحدد أرقامها وبعدها قام بالاتصال به لمقابلته بمنطقة إبراهيم بك بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة  وأثناء سيرهما أول أمس شاهدا السيارة التى استخدمت فى  واقعة السرقة.
 
وقاما المحاميان بالإمساك بالسيارة  ووجدوا بها بعض المسروقات التى سرقت بمكتبه وعندما حاولا ضبط سائق السيارة قام بالهرب وفوجئوا بعدها بقيام  اثنين يطلقان وابلا من  الطلقات النارية بطريقة عشوائية مما أصاب  المجنى عليه الأول  بطلقة بالصدر  توفى على إثرها والثانى بالكتف وتم نقله لمستشفى ناصر العام وخرج فور تلقى العلاج.
 
وأكدت تحريات المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة أن وراء ارتكاب الواقعة " ح م م  و" م ن ح"  وتم ضبطهما  بشقة أحد أقاربهم بمدينة السلام  بعد التنسيق مع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة وبالعرض على النيابة أصدرت قراراها السابق .

 


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