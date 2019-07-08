حبس المتهمين بسرقة مسكن مهندس بالإكراه فى الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس 3 متهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بسرقة مبلغ 320 ألف جنيه من داخل مسكن مهندس، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من مهندس، مقيم بدائرة القسم، أنه عقب توجهه وبرفقته زوجته لشراء بعض المستلزمات وتركهما أبنائهما 8 ، 7 ، 3 سنوات، رفقة جدتهم لوالدتهم، ربة منزل، 59 سنة، داخل الشقة سكنهم إلا أن الأخيرة فوجئت بقيام مجهولان يرتديان أقنعة بالدلوف للشقة وقام أحدهما بكتم أنفاسها ورش مبيد حشرى فى وجهها واستوليا على مبلغ 320 ألف جنيه وهربا.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "عاملان تركيب دش، لأحدهما معلومات جنائية، مُقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بإخفائهما المبلغ المالى لدى أحد أصدقائهما تمهيداً لاقتسامه وقد تم ضبط الأخير والمبلغ المالى والأدوات المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.