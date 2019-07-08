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جيش الكونغو يطلق الرصاص فى الهواء لتفريق احتجاج عند مصنع لجلينكور

الإثنين، 08 يوليه 2019 12:30 م
جيش الكونغو يطلق الرصاص فى الهواء لتفريق احتجاج عند مصنع لجلينكور جيش الكونغو - صورة أرشيفية
(رويترز)

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قال شاهد لرويترز إن جنودا من جيش الكونغو أطلقوا أعيرة نارية فى الهواء اليوم الاثنين، مع تجمع عمال مناجم غير شرعيين خارج مصنع للمنتجات المعدنية فى منطقة امتياز لاستخراج النحاس والكوبالت تديره شركة جلينكور.

جاء الاحتجاج عند مصنع لويلو بعد طرد آلاف العمال غير الشرعيين من منطقة امتياز شركة كاموتو للنحاس، التي تملك شركة تابعة لجلينكور حصة أغلبية فيها، في جنوب جمهورية الكونغو الديمقراطية الأسبوع الماضي بعد أن لاقى 43 شخصا حتفهم في انهيار أرضي.

وقال الشاهد، وهو عضو في إحدى منظمات المجتمع المدني المحلية، إن 50 محتجا على الأقل تجمعوا عند المصنع. وردا على ذلك وصلت سبع عربات تقل جنودا إلى الموقع وحاول الجنود تفريق الحشد.

وأحجم متحدث باسم جلينكور عن التعليق. ولم ترد الحكومة أو مسؤولو الجيش على طلب للحصول على تعقيب.

وأثار قرار الحكومة استخدام الجيش لطرد عمال مناجم ينقبون بشكل غير قانوني في منطقة الامتياز احتجاجات غاضبة أمام مكتب الحاكم المحلي وأدى لأعمال نهب لمتاجر يوم الخميس.

ويقول نشطاء إنهم يخشون من أن يؤدي نشر الجيش لمعالجة المسألة إلى اشتباكات عنيفة وانتهاكات لحقوق الإنسان.

 


جيش الكونغو

مصنع

احتجاجات

عمال مناجم

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