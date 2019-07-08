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جواد ظريف يدعو بريطانيا للإفراج فورا عن الناقلة الإيرانية

الإثنين، 08 يوليه 2019 01:10 م
جواد ظريف يدعو بريطانيا للإفراج فورا عن الناقلة الإيرانية وزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف
(رويترز)

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قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف على تويتر اليوم الاثنين، إن احتجاز بريطانيا لناقلة إيرانية أرسى "سابقة خطيرة ويجب أن ينتهى الآن".

وأضاف في التغريدة "إيران ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي ولا تخضع لأي حظر نفطي أوروبي. على حد علمي يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا ضد تجاوز الولاية القضائية للحدود الوطنية. احتجاز بريطانيا غير القانوني لناقلة النفط الإيرانية نيابة عن الفريق (ب) هو قرصنة بمنتهى البساطة. ويرسي سابقة خطيرة ويجب أن ينتهي الآن".

واحتجزت مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة في جبل طارق يوم الخميس للاشتباه في أن حمولتها من النفط متوجهة إلى سوريا في انتهاك لعقوبات مفروضة من الاتحاد الأوروبي. وتنفي إيران ذلك.

وقال ظريف من قبل إن ما يسمى "الفريق ب" يشمل جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهم من يقول ظريف إنهم يحثون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الدخول في صراع مع طهران.

 


ايران

ناقلة

جواد ظريف

بريطانيا

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