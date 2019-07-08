جامعة سوهاج والهيئة العربية للتصنيع يبحثان آليات التعاون بينهما

سوهاج - محمود مقبول

اجتمع اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، مع وفد الهيئة العربية للتصنيع المتمثل فى المهندس محمد عبد الغنى مستشار رئيس مجلس الإدارة والمهندس علاء عباس مدير عام خدمة العملاء بالهيئة، وذلك لبحث وتعزيز سبل التعاون المثمر بين الطرفين فى المجال العلمى والتكنولوجى، وبحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، المحاسب أشرف القاضى أمين عام الجامعة، الدكتور أحمد قاسم عميد كلية الهندسة، المستشار محمد فوزى المستشار القانونى للجامعةد أحمد محمود مدير وحدة التخطيط.

وخلال اللقاء أشاد رئيس الجامعة بأهمية التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بإعتبارها إحدى ركائز الصناعة المصرية، وتمتلك خبرات وإمكانات كبيرة تستطيع من خلالها المساهمة فى دفع قطاعى البحوث والتدريب فى مختلف مؤسسات التعليم العالى، مشيراً إلى أن الهيئة على أتم الاستعداد أن تضع كافة إمكانياتها التكنولوجية لخدمة البحث العلمى لربط الابتكار بالصناعة وتعظيم قيمة المكون المحلى، موضحاً أن الهيئة العربية للتصنيع أبدت رغبتها فى التعاون المشترك لتلبية احتياجات الجامعة وتقديم كافة أوجه الدعم لها كمؤسسة علمية وطنية تساهم فى نجاح خطة الدولة للتعليم العالى والبحث العلمي.

وفى هذا الصدد قال المحاسب أشرف القاضى أنه تم الاتفاق على قيام الهيئة بتوريد جهاز المسح الردارى لكلية العلوم إضافة إلى بعض الأجهزة العلمية الأخرى بتكلفة ٤ مليون و٥٠٠ ألف جنيه، إلى جانب الموافقة على أن تورد الهيئة الأجهزة اللازمة لتجهيز معمل قسم الكهرباء بكلية الهندسة بإجمالى مبلغ ٤ مليون و٧٥٠ ألف جنيه، مضيفاً أن التوريد سيتم خلال الثلاث أشهر القادمة، حيث وافقت الهيئة على التنازل عن الدفعة المتفق عليها المقدمة من الجامعة، على أن يتم وضع قيمة التوريد ضمن الخطة الاستثمارية للجامعة للعام المالى 2019/2020.

جدير بالذكر أن الهيئة تقدمت باقتراح توريد بعض المستلزمات التى من شأنها المساهمة فى توفير المياه الصالحة للشرب، لتعميم استخدامها بكافة المبانى والمنشآت الجديدة والمدن الجامعية.