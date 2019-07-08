سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 09:39 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

جامعة حلوان تنظم ملتقى التوظيف الخامس بفنون تطبيقية

الإثنين، 08 يوليه 2019 09:17 م
جامعة حلوان تنظم ملتقى التوظيف الخامس بفنون تطبيقية مشاركة فعالة لكبرى الشركات الصناعية بملتقى التوظيف الخامس
وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة  "ملتقى التوظيف السنوى الخامس"، والذي يقام فى إطار حرص الجامعة على دعم تواصل الطلاب والخريجين مع رجال الصناعة والمساهمة على إيجاد فرص عمل لهم.
 
وأشاد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، بالدور الهام والفريد الذي تقوم به كلية الفنون التطبيقية، حيث إنها الكلية الأم وتنفرد بأقسامها وتخصصاتها الفريدة على مستوى الجامعات الأخرى فهى تشمل  14 قسما متخصصا ومتميزا .
 
وأوضح رئيس جامعة حلوان،  أن هذا الملتقى يساهم فى توفير فرص تدريب مجانية لطلاب الفرقة الثانية والثالثة، والعمل على إيجاد فرص عمل لطلاب الفرقة الرابعة وحديثي التخرج، نظرا لمشاركة كبرى الشركات الصناعية وحضور ممثلى الشركات، مضيفا أن الجامعة تحرص على تنظيم ملتقيات توظيف سنوية منذ سنوات طويلة  لإيجاد فرص عمل مناسبة من خلال التقاء الطلاب والخريجين بممثلي مؤسسات المجتمع المختلفة والاحتكاك المباشر بهم والتواصل معهم لتلبية احتياجات سوق العمل وفقا لتخصصات الطلاب للحصول على الخبرة المناسبة. 

وأكدت الدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والمشرف على الملتقى، أن  كلية الفنون التطبيقية تهتم بالجانب الوظيفي والتركيز على مراعاة القيم فى تنفيذ المشاريع من خلال دراسات جدوى لكى يتم عمل تصميم متكامل يخدم جميع الصناعات في المجتمع.
 
جامعة حلوان (1)
جامعة حلوان (1)

جامعة حلوان (2)
جامعة حلوان (2)

جامعة حلوان (3)
جامعة حلوان (3)
 

جامعة حلوان

الفنون التطبيقية

ملتقى توظيف

الشركات الصناعية الكبرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

2010 طلاب يؤدون اختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان اليوم

السبت، 06 يوليه 2019 11:38 ص

رئيس جامعة حلوان: اختبارات القدرات فرصة هائلة للتعبير عن مواهب الطلاب

الجمعة، 05 يوليه 2019 12:00 ص

جامعة حلوان تنظم ملتقى التوظيف الخامس بكلية الفنون التطبيقية.. الإثنين

الجمعة، 28 يونيو 2019 06:08 م

رئيس جامعة حلوان: منتصف يوليو حدا أقصى لإعلان نتائج الامتحانات

الخميس، 27 يونيو 2019 04:55 م

مجلس جامعة حلوان يكرم علماء الجامعة الحاصلين على جوائز الدولة لعام 2019

الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:06 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تشارليز ثيرون وهيلين ميرين يعودان للجزء التاسع من Fast & Furious

تشارليز ثيرون وهيلين ميرين يعودان للجزء التاسع من Fast & Furious

650 مليون دولار × 5 أيام لفيلم Spider-Man Far From Home

650 مليون دولار × 5 أيام لفيلم Spider-Man Far From Home

مجلس الدولة: عيوب السلع تلزم حماية المستهلك بإلزام استرجاعها أو استبدالها

مجلس الدولة: عيوب السلع تلزم حماية المستهلك بإلزام استرجاعها أو استبدالها

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة