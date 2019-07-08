جامعة حلوان تنظم ملتقى التوظيف الخامس بفنون تطبيقية

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة "ملتقى التوظيف السنوى الخامس"، والذي يقام فى إطار حرص الجامعة على دعم تواصل الطلاب والخريجين مع رجال الصناعة والمساهمة على إيجاد فرص عمل لهم.

وأشاد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، بالدور الهام والفريد الذي تقوم به كلية الفنون التطبيقية، حيث إنها الكلية الأم وتنفرد بأقسامها وتخصصاتها الفريدة على مستوى الجامعات الأخرى فهى تشمل 14 قسما متخصصا ومتميزا .

وأوضح رئيس جامعة حلوان، أن هذا الملتقى يساهم فى توفير فرص تدريب مجانية لطلاب الفرقة الثانية والثالثة، والعمل على إيجاد فرص عمل لطلاب الفرقة الرابعة وحديثي التخرج، نظرا لمشاركة كبرى الشركات الصناعية وحضور ممثلى الشركات، مضيفا أن الجامعة تحرص على تنظيم ملتقيات توظيف سنوية منذ سنوات طويلة لإيجاد فرص عمل مناسبة من خلال التقاء الطلاب والخريجين بممثلي مؤسسات المجتمع المختلفة والاحتكاك المباشر بهم والتواصل معهم لتلبية احتياجات سوق العمل وفقا لتخصصات الطلاب للحصول على الخبرة المناسبة.

وأكدت الدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والمشرف على الملتقى، أن كلية الفنون التطبيقية تهتم بالجانب الوظيفي والتركيز على مراعاة القيم فى تنفيذ المشاريع من خلال دراسات جدوى لكى يتم عمل تصميم متكامل يخدم جميع الصناعات في المجتمع.