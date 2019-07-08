جامعة النهضة: ربط الخريج بسوق العمل بشعار" جيل جاهز لبكرة"

كتب حسن رمضان

أوضح محمد الرشيدى رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة أن هدفه الأساسى أن يكون خريج الجامعة مؤهل لسوق العمل بالشكل المطلوب وليس مجرد طالب يدرس مناهج نظرية، لذا أجرى عدة اتفاقيات مع شركات عالمية مثل شركة هواوى للهواتف الذكية أو سيسكو فى مجال تقنية المعلومات والشبكات من أجل توفير التدريب العملى للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.

وشدد المهندس الرشيدى على أن إدارة الجامعة تعمل ليل نهار على تطوير نفسها على كافة الأصعدة والمناحى لتصبح أفضل جامعة فى مصر والوطن العربى، لافتًا إلى أن فكره يتلخص فى شعر الجامعة وهو "جيل جاهز لبكره" أى جيل مؤهل للمستقبل، ويلم بكافة معطياته ومفرداته.