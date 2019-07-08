جامعة الأزهر تطلق فعاليات المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى فى أفريقيا

انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية، والذى تنظمه جامعة الأزهر، بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية بمركز الأزهر الدولى للمؤتمرات، ويستمر حتى 11 يوليو الجارى.

يأتى المؤتمر الذى يعقد كل عامين، تحت عنوان "دور مؤسسات التعليم العالى فى تعزيز استراتيجية التعليم العالى بالقارة الأفريقية"، والذى يقام لأول مرة بمصر، تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

يعد هذا المؤتمر أكبر اجتماع لكبار المسئولين عن مؤسسات التعليم العالي، بهدف البحث والمناقشة الجماعية للموضوعات ذات الاهتمام المشترك والأولويات اللازمة، من أجل تنمية وتطوير التعليم العالى فى الجامعات والمؤسسات التعليمية على وجه عام، وأفريقيا على وجه الخصوص.

يشارك فى المؤتمر 300 مشارك من رؤساء الجامعات وممثلي الهيئات الدولية، وأكثر من 40 دولة من كل قارات العالم، و180 جامعة، و43 مؤسسة دولية.