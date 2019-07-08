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"ثقافة الإسكندرية" تنظم احتفالات بمناسبة العيد القومى لعروس البحر الأبيض المتوسط

الإثنين، 08 يوليه 2019 04:57 م
"ثقافة الإسكندرية" تنظم احتفالات بمناسبة العيد القومى لعروس البحر الأبيض المتوسط الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

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أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة عن تنظيم إحتفالات تبدأ غداً الثلاثاء 9 يوليو الجارى، بمناسبة العيد القومى لمحافظة الاسكندرية.
 
وسيتم تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة الإسكندرية إحتفالا بالعيد القومي للثغر، ففي الحادية عشرة صباحاً يقيم بيت ثقافة رشدي ورشة فنية بمرسم الطفل باستخدام الخامات المختلفة، كما يقيم قصر ثقافة الشاطبي ورشة مماثلة، إلى جانب ورشة تصميمات زخارف نباتية بمرسم الفنون التشكيلية فى الساعة السادسة، كما ينظم قسم التمكين الثقافي بالفرع رحلة ترفيهية لذوي الإحتياجات الخاصة إلى شاطيء السرايا بالتعاون مع النادي الأوليمبي، وفى مكتبة النزهة تقام محاضرة بعنوان" الاتحاد وحب الوطن" لنزلاء جمعية كاريتاس بالحضرة تلقيها زينب محمد مدير إدارة التخطيط بإدارة برج العرب التعليمية سابقا.
 
 

اخبار الاسكندرية

ثقافة الاسكندرية

العيد القومى لمحافظة الاسكندرية

الدكتور عبد العزيز قنصوه

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