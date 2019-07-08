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تنفيذ 197 حكما قضائيا بقيمة 7 ملايين جنيه لصالح 11 بنك و6 شركات

الإثنين، 08 يوليه 2019 11:09 ص
تنفيذ 197 حكما قضائيا بقيمة 7 ملايين جنيه لصالح 11 بنك و6 شركات أموال-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت جهود الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام في تنفيذ " 197حكم قضائى متنوع لصالح البنوك والشركات ".
 
وتم تنفيذ (186) حكماً قضائياً بإجمالى مديونية بلغت (7,080,938 جنيه لصالح (11) بنك مختلف، وتنفيذ (11) حكماً قضائياً لصالح (6) شركات وهيئات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية التى تتخذ الإجراءات الجادة والفعالة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للاقتصاد القومى.
 
 
 
 

تنفيذ الاحكام

المديونيات

احكام البنوك

اموال البنوك

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