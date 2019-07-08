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تنفيذ مبادرة الإسكان لتوصيل الصرف الصحى لقرى الوادى الجديد بالجهود الذاتية

الإثنين، 08 يوليه 2019 03:23 م
تنفيذ مبادرة الإسكان لتوصيل الصرف الصحى لقرى الوادى الجديد بالجهود الذاتية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن استكمال تنفيذ المبادرة التي أطلقتها وزارة الإسكان والمرافق لتوصيل الصرف الصحي بالجهود الذاتية للقرى وذلك بادراج 4 قري بالمحافظة ضمن المبادرة .

 

وأوضح الزملوط، أن القرية التي ستتولى تجميع مبالغ مالية تبلغ 40% من قيمة إجمالي مشروع الصرف الصحي سيتم تدعيمها بالـ60% الباقية، مشيرا إلي أن هناك 4 قرى أعلنت موافقتها على هذه المبادرة.

 

وأشار إلى أن هذه القرى لها أولوية في توصيل الصرف الصحي عن القرى الأخرى، مضيفا أن هناك خطة من الإسكان للانتهاء من توصيل الصرف الصحي لجميع قرى المحافظة خلال 3 أعوام.

 

وأكد الزملوط أن هناك إجراءات جديدة لبيع الأراضي وتقسيمات للشباب في القرى تضمن أن يضاف لثمن الأرض المرافق من كهرباء وصرف صحي ومياه لتوفير حياة آمنة للمواطنين.


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وزاره الإسكان

الصرف الصحي

قرى الوادى الجديد

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