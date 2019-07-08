"تنسيقية الأسمدة" تجتمع مع شركات الإنتاج لتوريد باقى حصتها

تواصل اللجنة التنسيقية للأسمدة، بقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة ، اجتماعاتها مع شركات إنتاج الأسمدة لمراجعة حصتها الموردة، واستكمال باقى حصتها لتغطية احتياجات موسم الزراعات الصيفية.

قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، إن جميع الشركات المنتجة للأسمدة تواصل توريد حصتها المتفق عليها لتلبية احتياجات المزارعين من المقررات السمادية الصيفية، موضحا: أن هناك لجان فنية ورقابية حول عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء.

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية، أن اللجنة التنسيقة للأسمدة تواصل اجتماعاتها مع الشركات المنتجة للأسمدة لتوفير جميع المقررات المتفق عليها، ومتابعة قواعد وصرف المقررات السمادية، والزام الشركات بتوريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة.

وأوضح " الشناوى"، أنه يتم تطبيق المنظومة الجديدة التى يطلق عليها " الباركود" لشحنات الأسمدة الزراعية المدعومة منذ بدء خروج السيارات المحملة من المصنع تحمل بوليصة شحن موجه إلى المكان المحدد سواء جمعيات "إصلاح، ائتمان، استصلاح" أو مخازن البنك الزراعى، وفى حالة رجوعها من غير المستندات الدالة التى تفيد تسليم الشحنة إلى الجهة المنوط بها وغير معتمدة بالباركود والخاصة بتأمين المخازن ومدير الجمعية والختم العادى لرئيس الجمعية، يتم على الفور البلاغ عن السيارة للنيابة.

يذكر أن إجمالى الاحتياجات السمادية الصيفية 2.2 مليون طن، وتم استلام مايقرب من مليون و80 ألف وجارى استكمال الحصة.