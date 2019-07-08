تفاصيل سقوط "بلوظة" و"حموقة" عصابة سرقة السيارات السوزوكى فى العياط

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل سقوط تشكيل عصابي تخصص نشاطهم فى سرقة السيارات السوزوكى، وبيعها بمركز العياط بجنوب الجيزة، حيث تبين أن المتهمين فى الواقعة 7 متهمين تم ضبطهم جميعًا، وبمناقشتهم اعترفوا بما نسب إليهم من إتهامات.

أجهزة الأمن بقسم شرطة العياط بقيادة المقدم أحمد صبحى، أجرت تحريات موسعة حول نشاط المتهمين وتوصلت لدور كلًا منهما فى التشكيل العصابي، ونجح النقيب باسم هنداوى من ضبطهم، واستعادة 12 سيارة من المسروقات.

وكشفت التحريات أن المتهمين فى الواقعة هم كلًا من "مصطفى.ز" 21 سنة سائق ومقيم فى قرية العطف، و"عمرو.ز" 28 سنة سائق ومقيم فى قرية العطف ودوره التصرف فى السيارات المسروقة بالبيع.

وتبين تورط كلًا من "أحمد.ف" 29 سنة ميكانيكي سيارات والشهير ب"أحمد الميكانيكي"، ومقيم فى قرية المتنيا، فى الانضمام للتشكيل واقتصر دوره على فتح السيارات، وتسهيل سرقتها.

كما تورط فى الواقعة "أحمد.س" 24 سنة سائق ومقيم فى العطف والشهير ب"حموقة"، و "فارس.ش" 39 سنة سائق والشهير ب"أبو رفعت"، و "خالد.ح" 37 سنة، و"محمد.أ" 24 سنة سائق والشهير ب"بلوظة".