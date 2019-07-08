تعليم المنيا: لقاءات تنويرية للطلاب الجدد حول نظام الثانوية الأسبوع المقبل

وأضاف عزب لـ"اليوم السابع "، أن الندوات ستتضمن شرحًا وافيا لكيفية التعامل مع النظام الجديد و"التابلت" وفائدتها النظام الذي يتيح للطلاب معلومات كثيرة على مدار العام، وليس الاكتفاء بالمناهج فقط.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا على ضرورة حضور الطلاب لتلك اللقاءات التي ستشهدها جميع مديريات المحافظة التسع مجانا، خاصة بعد أن اتضحت الأمور هذا العام وشاهدنا التجربة بصورتها الحية ىفي جميع المحافظات.