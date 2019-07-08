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تعليم المنيا: لقاءات تنويرية للطلاب الجدد حول نظام الثانوية الأسبوع المقبل

الإثنين، 08 يوليه 2019 08:00 ص
تعليم المنيا: لقاءات تنويرية للطلاب الجدد حول نظام الثانوية الأسبوع المقبل التربية والتعليم
فريق المحافظات

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قال محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن المديرية تنسق حاليا لعمل مجموعة مبادرات تعريفية بالنظام الجديد للثانوية العامة، لجميع الطلاب الجدد القادمين من الصف الثالث الإعدادى، وسيتم بدء تلك اللقاءات الأسبوع المقبل.

وأضاف عزب لـ"اليوم السابع "، أن الندوات ستتضمن شرحًا وافيا لكيفية التعامل مع النظام الجديد و"التابلت" وفائدتها النظام الذي يتيح للطلاب معلومات كثيرة على مدار العام، وليس الاكتفاء بالمناهج فقط.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا على ضرورة حضور الطلاب لتلك اللقاءات التي ستشهدها جميع مديريات المحافظة التسع مجانا، خاصة بعد أن اتضحت الأمور هذا العام وشاهدنا التجربة بصورتها الحية ىفي جميع المحافظات.

 


تعليم المنيا

الطلاب

الثانوية العامة

التابلت

طلاب المنيا

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