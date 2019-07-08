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تعرف على عقوبة عدم إعطاء أولوية الطريق لسيارات الشرطة والإسعاف بقانون المرور

الإثنين، 08 يوليه 2019 07:24 ص
تعرف على عقوبة عدم إعطاء أولوية الطريق لسيارات الشرطة والإسعاف بقانون المرور قانون المرور
كتب عبد الرحمن سيد

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يوجد عدد من العقوبات فرضها قانون المرور الجديد، ولا تزال تناقش نصوصه داخل أروقة البرلمان بعدما تم عرضها على عدد من اللجان، حيث فرض عقوبات على سائقى المركبات حال نفاد 50 نقطة مرورية التى يتم خصمها من السائق حال ارتكاب مخالفات مرورية على الطرق، ومنها :

 

- عدم إعطاء أولوية الطريق لمركبات الطوارئ والشرطة والإسعاف

فرض قانون المرور الجديد تلك المخالفة ضمن الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.

 

-القيادة بدون استخدام النظارة الطبية المثبتة برخصة القيادة

أقرت بالمادة 76 فى الشريحة الأولى من قانون المرور الجديد عملية خصم نقطة حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه.

 

 


قانون المرور الجديد

حملات مرورية

سيارات الاسعاف

ادارة المرور

اليوم السابع بلس

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