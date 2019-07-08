سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 02:39 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على برنامج حفلات المهرجان الصيفى بالمسرح الرومانى بالإسكندرية

الإثنين، 08 يوليه 2019 01:53 م
تعرف على برنامج حفلات المهرجان الصيفى بالمسرح الرومانى بالإسكندرية المسرح الرومانى بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
تنظم دار الأوبرا بالإسكندرية حفلات المهرجان الصيفى بالمسرح الرومانى فى الفترة من 22 إلى 29 يوليو 2019.
 
وتبدأ الحفلات يوم الإثنين 22 يوليو الجارى لفرقة ايامنا الحلوة، الثلاثاء 23 يوليو الفنان مدحت صالح، الاربعاء 24 يوليو الجارى فرقة بلاك تيما، الخميس 25 يوليو الجارى فرقة مسار اجبارى، الجمعة 26 يوليو الجارى فرقة وسط البلد، السبت 27 يوليو الجارى أوركسترا ساوند تراك .
 
بينما الاحد 28 يوليو فرقة نفيخة باند فرقة تكسير شرقى، الاثنين 29 يوليو الجارى حفل الفنان تامر عاشور.
 

 


الاسكندريه

أوبرا الاسكندريه

حفلات اسكندرية

حفلات الصيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة