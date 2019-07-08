تعرف على برنامج حفلات المهرجان الصيفى بالمسرح الرومانى بالإسكندرية

تنظم دار الأوبرا بالإسكندرية حفلات المهرجان الصيفى بالمسرح الرومانى فى الفترة من 22 إلى 29 يوليو 2019.

وتبدأ الحفلات يوم الإثنين 22 يوليو الجارى لفرقة ايامنا الحلوة، الثلاثاء 23 يوليو الفنان مدحت صالح، الاربعاء 24 يوليو الجارى فرقة بلاك تيما، الخميس 25 يوليو الجارى فرقة مسار اجبارى، الجمعة 26 يوليو الجارى فرقة وسط البلد، السبت 27 يوليو الجارى أوركسترا ساوند تراك .

بينما الاحد 28 يوليو فرقة نفيخة باند فرقة تكسير شرقى، الاثنين 29 يوليو الجارى حفل الفنان تامر عاشور.