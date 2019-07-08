تعرف على الغرامات المقررة فى حالة عدم إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة بأسيوط

أسيوط - ضحا صالح

حددت محافظة أسيوط، عقوبات مالية فى حالة عدم إلتزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة.

وتضمن الغرامات : غرامة مالية وسحب رخصة السائق لمدة لا تقل عن 15 يوما عن المرة الأولى، وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة إلى سحب الرخصة لمدة 30 يومًا،وإذا تكررت المخالفة يتم السحب لمدة 3 شهورواحتجاز السيارة إداريا بمعرفة إدارة المرور مع تسليم خط سير السيارة لإدارة المواقف فى جميع الحالات، وفى حالة عدم الالتزام يتم النظر فى إلغاء خط السير بمعرفة الإدارة العامة للمواقف.