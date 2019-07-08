تعرف على أهم قرارات لجنة المنشآت الشهرية لجامعة المنوفية لشهر يوليو

المنوفية _محمد فتحى

انعقدت اليوم الجلسة الشهرية للجنة المنشآت الجامعية برئاسة الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، وبحضور الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة.

أشار مبارك إلى أن هذه الجلسة هى الأولى بالسنة المالية الجديدة، متمنيا أن تكون حافلة بالمشروعات والانتهاء من كافة الأمور المتعلقة بشأن المشاريع الجارى تنفيذها.

واستعرض رئيس الجامعة جدول أعمال اللجنة الذى شمل متابعة أعمال مستشفى الأورام، أعمال التكييف المركزى بمستشفى الطوارئ، والمبنى العام للمجمع الطبى، ومستشفى الأورام، وتعلية كليتى الطب والتمريض، ومبنى كلية الطفولة المبكرة، وصيانة وتشغيل المصاعد لجميع وحدات الجامعة، ومبنى العيادات الخارجية، ومبنى مدينة الامل وتجهيزات كلية الإعلام، وتحديث الاستاد الرياضى لاستقبال أسبوع شباب الجامعات لمتحدى الإعاقة.

كما حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: الدكتور عربى كشك عميد الحاسبات والمعلومات، الدكتور عادل البلتاجى عميد الزراعة، الدكتور جمال الدهشان عميد التربية، الدكتور أحمد جمال الدين عميد الطب، الدكتور علوى الخولى عميد الهندسة، الدكتور فيصل عبد المقصود المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، الدكتور خالد الحسينى مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية، الدكتور محمد سعفان رئيس قسم الهندسة المدنية، ومن الجهاز الإدارى: المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، المحاسب محمد عبد المنعم أمين عام الجامعة المساعد للتخطيط والمتابعة، المحاسب السيد الطورى أمين عام الجامعة المساعد للشئون المالية، ومديرى العموم: رباب الدالى للشئون الهندسية، حمدى جاد الله للشئون القانونية.