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تعاون زراعى واعد بين مصر وتنزانيا ومنح لـ 37 متدربا و إنشاء مزارع مشتركة

الإثنين، 08 يوليه 2019 02:01 م
تعاون زراعى واعد بين مصر وتنزانيا ومنح لـ 37 متدربا و إنشاء مزارع مشتركة وزارة الزراعة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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تلقت وزارة الزراعة، تقريراً من الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية حول التعاون الزراعى مع تنزانيا، يوضح فيه أن اللجنة العليا المصرية التنزانية المشتركة التى عقدت فى يناير 2018 بحثت مسودة مشروع ميكنة العمليات الزراعية للمزارع الصغير، ومشروع المزرعة المشتركة للإنتاج النباتى والحيوانى، وانتهت بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعى بين البلدين.

وأكد  التقرير، أن هناك مزرعة مصرية مشتركة في زنزبار وبدء النشاط بالمزرعة في 2004 على مساحة إجمالية 100 هكتار، بالاضافة الى الأنشطة المقدمة في مجال المحاصيل الحقلية (الذرة الشامية، الأعلاف، السور جم)، والمحاصيل البستانية ( فاكهة الكمثري، المانجو، الباباى)، والخضر( الطماطم والخيار).

وعن مجال الصوب الزراعية، قال التقرير،أن  لمصر في تنزانيا (4) صوب زراعية لإنتاج شتلات الفاكهة وكذلك إنتاج شتلات الخضر، وقام الخبراء المصريون بالمزرعة المشتركة في زنزبار بالمعاينة لتنفيذ مزرعة مصرية – تنزانية بمورجورو  شيتا علي مساحة 2500 هكتار، والتابع لوزارة الدفاع التنزانية، وجارى إنهاء الإجراءات للتوقيع علي مذكرة التفاهم.

وحول مشروعات المبادرة المصرية للتنمية فى دول حوض النيل أوضح  التقرير، أن  هناك مقترحا لمشروع ميكنة العمليات الزراعية للمزارع الصغير بدولة تنزانيا، بتمويل من المبادرة المصرية للتنمية في دول حوض النيل، وفي مجال التدريب قدم المركز المصرى الدولى (37) منحة تدريبية لدولة تنزانيا فى الفترة من2016– يونيو 2019 فى المجالات الزراعية المختلفة.

 


التنمية الزراعية

مزارع مشتركة بتنزانيا

الصوب الزراعى

المحاصيل الحقلية

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