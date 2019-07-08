تربية نوعية عين شمس تواصل استقبال الطلاب للتقدم لاختبار القدرات لليوم الثالث

كتب ــ محمود راغب

تواصل كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتور أمانى حنفى عميدة الكلية، لليوم الثالث، استقبال طلاب الثانوية العامة، للتقدم لاختبارات القدرات بالكلية، وذلك بعد فتح التسجيل الالكترونى أمام الطلاب عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg.



وتستمر اختبارات القدرات حتى يوم السبت 20 يوليو الجارى، وذلك وفقا للمواعيد المعلنة من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.



وتجرى الكلية اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بشعبتى التربية "الفنية والموسيقية"، فيما شهدت الكلية تواجد عدد كبير من اتحاد الطلاب بالكلية لاستقبال الطلاب ومساعدتهم خلال كافة مراحل التقديم.