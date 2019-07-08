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ترامب يرد على التسريبات الدبلوماسية عن السفير البريطانى فى بلاده

الإثنين، 08 يوليه 2019 04:11 ص
ترامب يرد على التسريبات الدبلوماسية عن السفير البريطانى فى بلاده ترامب
واشنطن (أ ش أ)

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انتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، السفير البريطانى لدى بلاده "كيم داروتش" بعد الكشف عن تسريبات دبلوماسية من جانب داروتش وصف فيها ترامب وإدارته بـ"الحمق وضعف الكفاءة".

وقال ترامب، فى تصريحات له الليلة تعليقا على ذلك بأن "السفير البريطانى لا يخدم بلاده بالصورة الجيدة"، وأضاف "نحن لسنا من المعجبين بهذا الرجل".

وكان داروتش، ذكر العديد من الأوصاف السلبية عن الرئيس الأمريكى وردت فى سلسلة من البرقيات الدبلوماسية السرية التى تغطى الفترة من 2017 وحتى الآن.

وذكرت بعض المصادر بأن معاونى الرئيس ترامب دعوا إلى إقصاء السفير البريطانى عن عمله بعد تلك التسريبات التى كشفت عنها صحيفة الديلى ميل البريطانية.

 


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