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تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والعقارات

الإثنين، 08 يوليه 2019 09:40 ص
تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والعقارات بورصة قطر - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.28% خاسرة عدد 28.99 نقطة، لتغلق عند مستوى 10475.41 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 16.3 مليون سهم بقيمة 47 مليون ريال قطرى عبر 1253 صفقة، وارتفع 11 سهما، وانخفض 20 سهما، واستقرت 7 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.81%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.67%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.44%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.3%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.26%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.26%.


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