سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 10:57 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية اقتصاد وبورصة

بضغوط هبوط جماعى للقطاعات..

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

الإثنين، 08 يوليه 2019 09:49 ص
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بورصة السعودية _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.32% خاسرا عدد 28.47 نقطة ليصل إلى مستوى 8782.63 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.35% خاسرا 53.31 نقطة ليصل إلى مستوى 3886.04 نقطة.

 

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 11.2 مليون سهم بقيمة 229.5 مليون ريال، وارتفعت أسهم 32 شركة، فيما تراجعت 103 شركة.

 

وتراجعت 17 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.55%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.47%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.44%، يليه قطاعى الاتصالات والبنوك بنسبة 0.34%،  ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.30%.

 

وجاء سهم "تكوين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.61%، ثم الخبير ريت بنسبة 3.55%، ثم ميفك ريت بنسبة 1.94%، فيما تصدر سهم "ثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.24% ثم بدجت السعودية بنسبة 1.17%، ثم دارية ريت بنسبة 1.17%.


اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة

بورصة السعودية

تاسى

تداول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تراجع طفيف لبورصة السعودية بختام التعاملات بضغوط هبوط أسهم الأغذية

الخميس، 04 يوليه 2019 03:02 م

تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:32 م

تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات بنسبة 0.74% بنهاية الأسبوع

الخميس، 20 يونيو 2019 03:32 م

تراجع بورصة السعودية بمستهل التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

الخميس، 20 يونيو 2019 10:42 ص

تراجع بورصة السعودية بنسبة 1.6% بختام التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

الخميس، 13 يونيو 2019 02:44 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

تعرف على عقوبة عدم إعطاء أولوية الطريق لسيارات الشرطة والإسعاف بقانون المرور

تعرف على عقوبة عدم إعطاء أولوية الطريق لسيارات الشرطة والإسعاف بقانون المرور

مالي تصارع كوت ديفوار على تذكرة ربع نهائي أمم أفريقيا 2019

مالي تصارع كوت ديفوار على تذكرة ربع نهائي أمم أفريقيا 2019

فيديو.. المكسيك تهزم أمريكا 1-0 وتفوز ببطولة الكأس الذهبية للمرة الثامنة

فيديو.. المكسيك تهزم أمريكا 1-0 وتفوز ببطولة الكأس الذهبية للمرة الثامنة

رغم الخروج.. 20 صورة لن تنسي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

رغم الخروج.. 20 صورة لن تنسي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

آليات " البترول" لتوفير احتياجات السوق من البنزين والسولار ×12 نقطة

آليات " البترول" لتوفير احتياجات السوق من البنزين والسولار ×12 نقطة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة