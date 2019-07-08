تداول 475 ماسورة بترولية بوزن 3500 طن و384 شاحن بضائع بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 20 سفينة، وتم تداول 475 ماسورة بترولية بوزن 3500 طن و384 شاحنة بضائع و207 سيارة.

وشملت حركة الواردات 154 شاحنة و126سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 475 ماسورة بترولية بوزن 3500 طن و230 شاحنة بضائع و81 سيارة.

من المنتظر أن يستقبل ميناء سفاجا اليوم، السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس وتغادر العبارة أمانة، بينما استقبل الميناء بالأمس العبارة القاهرة وغادرت خمس سفن، وهى القاهرة، الحرية1، بويدون إكسبريس، النوى اكسبريس، MOSELDIJK .

كما يستقبل ميناء نويبع السفينتين إيلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس ووصول وسفر السفينتين ايلة وبريدج .