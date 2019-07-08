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تحرير 66 محضر تموينى بالمنيا خلال حملات مواجهة الغش وجشع التجار

الإثنين، 08 يوليه 2019 12:38 م
تحرير 66 محضر تموينى بالمنيا خلال حملات مواجهة الغش وجشع التجار اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
فريق المحافظات

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قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا إن مديرية التموين تمكنت، من تحرير66 محضر تمويني مخالف،وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية،بهدف ضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية .

 

أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين ان الحملات أسفرت عن تحرير 50 محضرا مخالفا للمخابز البلدية منها 23 محضرا لنقص الوزن، و 5 محاضر لعدم وجود ميزان و12 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و محضرا للتوقف عن التشغيل ومحضرا لعدم وجود سجلات و 8 محاضر أخرى متنوعة ، بالإضافة إلى 16 محضرا فى مجال الأسواق منها 7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ومحضرين لعدم صلاحية المنتج ومحضرا للتلاعب فى المقررات التموينية   ومحضرا لسلع مجهولة المصدر و محضرا أخرا للذبح خارج المجازر و 4 محاضر لعدم حيازة شهادة صحية،وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

 

 


تموين المنيا

مخالفات مخابز

المخابز

حملات تفتيش بالمنيا

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