تحرير 66 محضر تموينى بالمنيا خلال حملات مواجهة الغش وجشع التجار

أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين ان الحملات أسفرت عن تحرير 50 محضرا مخالفا للمخابز البلدية منها 23 محضرا لنقص الوزن، و 5 محاضر لعدم وجود ميزان و12 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و محضرا للتوقف عن التشغيل ومحضرا لعدم وجود سجلات و 8 محاضر أخرى متنوعة ، بالإضافة إلى 16 محضرا فى مجال الأسواق منها 7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ومحضرين لعدم صلاحية المنتج ومحضرا للتلاعب فى المقررات التموينية ومحضرا لسلع مجهولة المصدر و محضرا أخرا للذبح خارج المجازر و 4 محاضر لعدم حيازة شهادة صحية،وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين