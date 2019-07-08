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تحرير 66 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

الإثنين، 08 يوليه 2019 09:52 ص
تحرير 66 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة تموينية- ارشيفية
المنوفية _ محمد فتحى

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شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة، على المخابز والمحال ومستودعات الغاز.
 
أسفرت الحملة عن تحرير 66 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز، ومنها ضبط، 13طن أعلاف، 40كيلو لحوم مجهولة المصدر، 33 محضرا لاصحاب المخابز لمخالفة المواصفات، و7 محاضر لاصحاب المستودعات، 26 محضر لإصحاب المحلات بمحافظة المنوفية.
 
وذلك برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية، للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة.
 
وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، على استمرار الحملات المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق والسلع المجهولة المصدر .
 
 

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